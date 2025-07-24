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Появился первый кадр мультсериала про Дарта Мола из «Звёздных войн» — премьера в 2026 году

Появился первый кадр мультсериала про Дарта Мола из «Звёздных войн» — премьера в 2026 году
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На фестивале Comic Con в Сан-Диего представили первый кадр мультсериала про Дарта Мола из «Звёздных войн». Премьера шоу состоится в 2026 году.

Фото: Disney

Сериал расскажет о становлении известного злодея в качестве главы преступного синдиката «Багровый рассвет». Персонажа вновь озвучит актёр Сэм Уитвер (Дикон из игры Days Gone).

Дарт Мол впервые появился в фильме «Звёздные войны: Эпизод I – Скрытая угроза». Его воплотил на экране актёр Рэй Парк («Люди Икс»). Персонаж получил большую популярность среди фанатов и потому был возвращён в мультсериале «Звёздные войны: Войны клонов». Позднее злодей появился в другом проекте по вселенной «Звёздные войны: Повстанцы», а также в камео в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

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