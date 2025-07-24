Власти США грозятся заблокировать TikTok в стране уже в сентябре

Министр торговли из правительства США Говард Лютник вновь пригрозил, что TikTok могут заблокировать в ближайшее время. Приложение перестанет быть доступным для американцев, если Китай не согласится на сделку о передаче контрольного пакета акций до 17 сентября.

Лютник считает, что Китай не должен контролировать 100 млн американских смартфонов. Он говорит, что Дональд Трам готов сделать так, чтобы США владели алгоритмами приложения на своей территории.

Мы приняли решение. Нельзя, чтобы Китай контролировал 100 млн американских телефонов. Если Китай не одобрит сделку, TikTok прекратит своё существование. Мы должны сделать так, чтобы американцы контролировали приложение в США. Американцы будут владеть технологией и контролировать алгоритм. Дональд Трамп готов пойти на это.

Ранее в СМИ сообщали, что в Китае также намерены закрыть TikTok для американцев. В США представят аналогичное приложение под названием U2, разработанное для местных пользователей.