«Я засяду в игры после этого»: звёзды «Фантастической четвёрки» сыграли в Marvel Rivals

Блогер Loserfruit попыталась научить играть в Marvel Rivals исполнителей главных ролей в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», который вышел в кино 24 июля. Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак опробовали персонажей из супергеройской команды в знаменитой онлайн-игре,.

Видео доступно на YouTube-канале Loserfruit. Права на видео принадлежат NetEase.

Перед попыткой сыграть актёры заявили, что в свободное время практически не играют в видеоигры. Но все с интересом сражались за своих персонажей из фильма в режиме обучения. Звёзды пришли к мнению, что игры могут стать отличным способом выплеснуть ярость. Так, Педро Паскалю настолько понравилось играть за Рида Ричардса, что теперь он планирует «закончить с актёрством».

Я заворожён. Я думаю, игры — это прекрасно. Я буквально собираюсь уйти на пенсию и начать играть. Я закончу с актёрством и буду только играть.

Marvel Rivals — это мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей вселенной Marvel. В игре есть три класса: танки, атакующие и поддержка. Проект доступен бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.