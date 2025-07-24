Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я засяду в игры после этого»: звёзды «Фантастической четвёрки» сыграли в Marvel Rivals

«Я засяду в игры после этого»: звёзды «Фантастической четвёрки» сыграли в Marvel Rivals
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Loserfruit попыталась научить играть в Marvel Rivals исполнителей главных ролей в фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», который вышел в кино 24 июля. Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак опробовали персонажей из супергеройской команды в знаменитой онлайн-игре,.

Видео доступно на YouTube-канале Loserfruit. Права на видео принадлежат NetEase.

Перед попыткой сыграть актёры заявили, что в свободное время практически не играют в видеоигры. Но все с интересом сражались за своих персонажей из фильма в режиме обучения. Звёзды пришли к мнению, что игры могут стать отличным способом выплеснуть ярость. Так, Педро Паскалю настолько понравилось играть за Рида Ричардса, что теперь он планирует «закончить с актёрством».

Я заворожён. Я думаю, игры — это прекрасно. Я буквально собираюсь уйти на пенсию и начать играть. Я закончу с актёрством и буду только играть.

Marvel Rivals — это мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей вселенной Marvel. В игре есть три класса: танки, атакующие и поддержка. Проект доступен бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Всё о будущих проектах Marvel:
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android