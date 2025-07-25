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IEM Cologne 2025. Stage 1. День 3. Стрим B
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14:30 Мск
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Итоги второго дня турнира IEM Cologne 2025 по CS 2 — FaZe идут дальше

Итоги второго дня турнира IEM Cologne 2025 по CS 2 — FaZe идут дальше
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В рамках Play-In турнира IEM Cologne 2025 сегодня состоялись ключевые матчи, определившие судьбу участников. Команды Faze Clan, Ninjas in Pyjamas (NIP) и GamerLegion уверенно прошли в групповую стадию, тогда как COMPLAXITY и B8 завершили борьбу, не сумев одолеть соперников.

Результаты второго дня IEM Cologne 2025:

  • Faze 2–1 Liquid;
  • 3DMAX 0–2 NIP;
  • GamerLegion 2–0 Virtus.pro;
  • COMPLEXITY 1–2 TYLOO;
  • B8 1–2 FlyQuest;
  • MIBR 0–2 HEROIC.

Faze Clan в напряжённом противостоянии обыграли Liquid со счётом 2:1, подтвердив свой статус фаворита. Liquid, несмотря на поражение, сохраняют шансы в нижней сетке. Аналогично сложилась судьба Virtus.pro, которые не смогли ничего противопоставить GamerLegion (0:2) и теперь вынуждены бороться за выживание.

NIP демонстрируют отличную форму, разгромив 3DMAX со счётом 2:0. Последние, в свою очередь, опустились в нижнюю сетку, где их ждёт непростая борьба за место в групповом этапе.

Неожиданностью стал провал COMPLEXITY, которые уступили TYLOO (1:2), и B8, не справившихся с FlyQuest (1:2). Обе команды покидают турнир, не реализовав свои амбиции.

IEM Cologne 2025 проходит в Германии с 23 июля по 3 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.

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