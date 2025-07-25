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Donk — о форме Spirit: наши амбиции не соответствуют нашим результатам

Сезон для Team Spirit по Counter-Strike 2 получился неоднозначным: с одной стороны — два завоёванных титула, включая победу на PGL Astana, с другой — ощущение, что эта команда способна на большее.

Один из главных героев состава, Данил donk Крышковец, подвёл итоги года, не скрывая разочарования уровнем достижения целей:

На большее рассчитывали, чем то, чего мы добились в этом сезоне.

При этом он подчеркнул: сезон нельзя назвать провальным, ведь коллектив всё же сумел выиграть два турнира, включая престижный PGL Astana.

Я волосы рвал на голове: «Как же я всех разнесу на PGL Astana». Вот я и смог. Марко Ройс — чемпион.

Однако глобально, по мнению Данила, сезон получился скорее хорошим, но не выдающимся.

Это можно назвать успешным сезоном, потому что мы хоть что-то выиграли, но думаю, что наши амбиции не соответствуют нашим результатам.