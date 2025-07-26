OverDrive: Karrigan знает, что broky — худший снайпер на тир-1 уровне

Инсайдер и аналитик Алексей OverDrive Бирюков вновь прошёлся по капитану FaZe — Финну Karrigan Андерсену. На этот раз он не сдержался после слов датчанина о Хельвисе broky Сауканце, назвав его заявления ложью во благо:

Broky — худший снайпер на тир-1 уровне. Karrigan знает это, но он соврал в интервью, чтобы поддержать его на IEM Cologne.

Недавно Karrigan в интервью подчеркнул, что ему не хватало broky после его ухода из команды, намекнув на то, насколько латвиец был важен для FaZe.

Интересно, что ранее капитан FaZe также прокомментировали ситуацию с Александром s1mple Костылевым, который играл за FaZe на правах аренды. Андерсен сказал:

Я уже знал во время мэйджора, что s1mple не останется в составе.

S1mple присоединился к FaZe в мае и провёл с командой два крупных турнира — IEM Dallas и мэйджор в Остине, где FaZe заняла 9–12-е и 5–8-е места соответственно. Где продолжит карьеру легендарный игрок — пока неизвестно.