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Разработка Borderlands 4 полностью завершена — игра ушла «на золото»

Разработка Borderlands 4 полностью завершена — игра ушла «на золото»
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Gearbox объявила, что разработка шутера Borderlands 4 полностью завершена. Игра ушла «на золото», то есть диски с ней отправились в печать, перенос вряд ли случится.

Сюжет Borderlands 4 развернётся на планете Кайрос, которой правит Хранитель Времени. Для местного населения он грозный бог, держащий всех в тирании. Ему бросает вызов Лилит — Сирена, обладающая необычными способностями.

Фото: Gearbox

Изначально проект планировали выпустить 23 сентября, но студия решила порадовать фанатов раньше, поэтому тайтл выпустят 12-го числа. Разработчики приняли такое решение, поскольку уверены в отличном состоянии игры. Шутер появится на PS5, Xbox Series и ПК.

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