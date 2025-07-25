Боевик «Дом у дороги 2» снимет Илья Найшуллер — изначально режиссёром выступал Гай Ричи

Издание Deadline сообщило, что боевик «Дом у дороги 2» в конечном счёте снимет Илья Найшуллер. Изначально на должность режиссёра рассматривался Гай Ричи, но он покинул проект по неизвестным причинам.

Главную роль в будущей картине вновь исполнит Джейк Джилленхол, а сценарий напишет Уилл Билл («Тренировочный день»). Сюжет картины пока держится в секрете.

«Дом у дороги» вышел в марте 2024 года и стал одним из самых успешных проектов в истории Amazon. Лента столкнулась с большим скандалом во время постпроизводства: изначально она должна была выйти в большом прокате, однако в последний момент Amazon решила выпустить фильм в онлайн-кинотеатре Prime Video. В результате боевик стал большим успехом, но режиссёр картины Даг Лайман и Джейк Джилленхол не получили с этого ни цента.