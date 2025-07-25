Karrigan: мы могли бы подписать s1mple, но для этого нужно было победить в финале мэйджора

Капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен поделился закулисными деталями возможного трансфера Александра s1mple Костылева в команду. По словам опытного лидера, перспектива подписания суперзвезды зависела от весьма конкретного и довольно амбициозного сценария.

Уже во время турнира я сказал broky, что ему надо будет вернуться. В теории мы могли бы подписать Симпла, но для этого сценария нужно было победить в финале мэйджора и Саше стать MVP.

Таким образом, шансы на долгосрочное сотрудничество с s1mple напрямую зависели от результатов FaZe на мэйджоре в Остине. Однако команда остановилась на стадии четвертьфинала, заняв 5–8-е место, а сам Костылев не показал выдающейся индивидуальной статистики. Это и поставило крест на возможной сделке.

Напомним, s1mple выступал за FaZe на правах аренды с мая, закрывая дыру в составе после ухода Хельвиса brok Сауканца. Несмотря на громкое имя и опыт, коллаборация не принесла команде трофеев, а у болельщиков остались смешанные впечатления от формы Александра.

Ранее и сам s1mple намекал, что не исключает полноценного перехода в FaZe, если всё сложится удачно. Но, похоже, план с самого начала был слишком условным, и даже в случае хорошей игры команда не была до конца уверена в этом трансфере.

Теперь внимание фанатов приковано к дальнейшей судьбе s1mple, ведь после ухода из FaZe он снова находится в статусе свободного агента.