Над сценарием сериала по God of War активно работают

Шоураннер сериала по God of War Рональд Д. Мур в недавнем интервью поговорил о статусе работы над шоу. По его словам, над сценарием проекта ведётся активная работа, но на какой именно она стадии, Мур не уточнил.

Он отметил, что история обещает быть «насыщенной, глубокой и захватывающей». Также Рональд считает важным не разочаровать фанатов игровой франшизы и показать им достойный продукт.

Я не могу вдаваться в подробности творческого процесса, но могу сказать, что сейчас мы работаем над сценарием, и это просто потрясающая история. Это глубокая мифология. Это множество взаимосвязанных элементов. Я познакомился с Кори Барлогом, креативным директором игровой франшизы, и он замечательный человек.

О чём конкретно будет сериал по God of War, не раскрывают. Нет слухов ни про актёрский состав, ни даты выхода.