Jks: были заманчивые предложения, но интуиция подсказала, что нужно перейти во FlyQuest

Австралийский игрок Джастин jks Севейдж объяснил, почему выбрал именно FlyQuest, несмотря на наличие других вариантов. По его словам, решение было продиктовано не только карьерной логикой, но и внутренним желанием вновь сыграть с друзьями и представителями своей страны.
Я просто не хотел ждать какой-то идеальной возможности. Мне просто хотелось играть там, где я начинал. Просто играть с людьми, которые мне хорошо знакомы.
После нескольких лет в интернациональных составах, включая G2 и Complexity, Севейдж решил вернуться к корням. Он признался, что устал от многонациональных коллективов и захотел вновь почувствовать национальную идентичность.
Я уже играл в двух интернациональных составах. Это, конечно, хороший опыт, но мне просто захотелось поиграть с игроками из Австралии, чтобы почувствовать гордость за свою страну.
Главным фактором, по словам Джастина, стало желание делиться опытом и расти вместе с новыми тиммейтами.
Если честно, мне просто хотелось поиграть с друзьями. Сейчас я нахожусь на том этапе карьеры, когда чувствую, что могу поделиться с ними опытом, многому их научить, чтобы они стали лучше. Надеюсь, мы станем лучше и в командном плане.
Хотя на руках у него были и другие, более выгодные варианты, jks полагался на внутренний голос.
У меня были заманчивые предложения, но интуиция подсказывала мне, что нужно перейти во FlyQuest. Я доволен своим выбором и ни о чём не жалею.
FlyQuest официально представила состав с jks в начале июля. Команда уже дебютировала на IEM Cologne, где в стартовом матче уступила FURIA, а во второй игре выбила B8 с турнира.
Напомним, IEM Colonge 2025 проходит с 23 июля по 3 августа — команды сражаются за призовой фонд в $ 1 млн.
Возвращение jks на родную сцену — не просто очередной трансфер, а попытка вдохнуть новую жизнь в австралийский CS.