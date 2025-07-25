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IEM Cologne 2025. Stage 1. День 3. Стрим B
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Jks: были заманчивые предложения, но интуиция подсказала, что нужно перейти во FlyQuest

Jks: были заманчивые предложения, но интуиция подсказала, что нужно перейти во FlyQuest
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Австралийский игрок Джастин jks Севейдж объяснил, почему выбрал именно FlyQuest, несмотря на наличие других вариантов. По его словам, решение было продиктовано не только карьерной логикой, но и внутренним желанием вновь сыграть с друзьями и представителями своей страны.

Я просто не хотел ждать какой-то идеальной возможности. Мне просто хотелось играть там, где я начинал. Просто играть с людьми, которые мне хорошо знакомы.

После нескольких лет в интернациональных составах, включая G2 и Complexity, Севейдж решил вернуться к корням. Он признался, что устал от многонациональных коллективов и захотел вновь почувствовать национальную идентичность.

Я уже играл в двух интернациональных составах. Это, конечно, хороший опыт, но мне просто захотелось поиграть с игроками из Австралии, чтобы почувствовать гордость за свою страну.

Главным фактором, по словам Джастина, стало желание делиться опытом и расти вместе с новыми тиммейтами.

Если честно, мне просто хотелось поиграть с друзьями. Сейчас я нахожусь на том этапе карьеры, когда чувствую, что могу поделиться с ними опытом, многому их научить, чтобы они стали лучше. Надеюсь, мы станем лучше и в командном плане.

Хотя на руках у него были и другие, более выгодные варианты, jks полагался на внутренний голос.

У меня были заманчивые предложения, но интуиция подсказывала мне, что нужно перейти во FlyQuest. Я доволен своим выбором и ни о чём не жалею.

FlyQuest официально представила состав с jks в начале июля. Команда уже дебютировала на IEM Cologne, где в стартовом матче уступила FURIA, а во второй игре выбила B8 с турнира.

Напомним, IEM Colonge 2025 проходит с 23 июля по 3 августа — команды сражаются за призовой фонд в $ 1 млн.

Возвращение jks на родную сцену — не просто очередной трансфер, а попытка вдохнуть новую жизнь в австралийский CS.

Предлагаем ознакомиться с итогами первого дня IEM Colonge 2025 по CS2
Итоги первого дня турнира IEM Cologne 2025 по CS 2: уверенный старт Virtus.pro
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