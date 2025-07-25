Четвёртый сезон «Неуязвимого» выйдет в конце 2026 года
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Роберт Киркман, автор серии комиксов «Неуязвимый», на которой основан одноимённый мультсериал, рассказал в интервью, что четвёртый сезон проекта выйдет лишь в конце 2026 года.
Авторы отметили, что уже записали реплики для обоих предстоящих сезонов — шоу получит как четвёртый, так и пятый сезоны сразу.
«Неуязвимый» представляет собой экранизацию одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов». Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, и выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.
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