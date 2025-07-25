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Сбер представил турнир по Dota 2 и CS 2 с призовым 9,9 млн рублей и топ-стримерами

Сбер представил турнир по Dota 2 и CS 2 с призовым 9,9 млн рублей и топ-стримерами
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Федерация компьютерного спорта России анонсировала детали III Киберспортивного турнира Сбера. Турнир пройдёт по двум дисциплинам — Dota 2 и Counter-Strike 2, общий призовой фонд составит 9,9 млн рублей.

Помимо призовых, победители получат игровые компьютеры и кресла, а также тренировки с профессиональными игроками — Павлом 9pasha Хвастуновым и Анатолием liTTle Яшиным. Кроме того, чемпионы сыграют на Открытых киберспортивных играх в конце года.

Открытые отборочные пройдут 2-3 и 9-10 августа — зарегистрироваться на них могут все желающие. Групповой и плей-офф запланированы на 16–17 августа, финал состоится 30 августа. Матчи основной сетки также будут освещать популярные стримеры — GAECHKATM, Morphe_ya, Dmitry_Lixxx и PCH3LK1N.

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