«Легенда о Vox Machina» получит пятый и финальный сезон, четвёртый выйдет в 2026 году
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Мультсериал «Легенда о Vox Machina» продлили на пятый и финальный сезон. Вместе с этим создатели проекта объявили, что четвёртый сезон выйдет в 2026 году, но пока без точных дат.
Появилась новая информация и по спин-оффу мультсериала, который выйдет под названием Mighty Nein. Проект выступит адаптацией второй кампании веб-шоу Critical Role. Действие Mighty Nein также будет происходить в Экзандрии, но уже на другом континенте под названием Уайлдмаунт. Премьера спин-оффа состоится 19 ноября.
К работе над новым мультсериалом вернутся Лиам О'Брайен, Мариша Рэй, Сэм Ригел, Талесин Джаффе, Трэвис Уиллингэм, Эшли Джонсон, Лора Бэйли — они озвучат новых персонажей.
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