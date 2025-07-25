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Появился первый кадр продолжения мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Появился первый кадр продолжения мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»
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Nickelodeon опубликовала первый кадр мультсериала Avatar: Seven Havens («Аватар: Семь убежищ»). Это продолжение «Аватара: Легенда об Аанге». На кадре можно увидеть двух главных героев, а не фоне — пустоши и большой город.

Первый кадр Avatar: Seven Havens

Фото: Nickelodeon

Анимационное шоу расскажет об эпохе, где мир пострадал из-за последствий неназванного катаклизма. Новым аватаром (после Корры) станет юная девушка из народа Земли, которую люди теперь почему-то считают главной угрозой существованию. Вместе с братом девушке нужно раскрыть тайну своего происхождения и спасти Семь убежищ — последние оплоты цивилизации.

Ожидается, что «Аватар: Семь убежищ» получит 26 эпизодов. Даты выхода пока нет.

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