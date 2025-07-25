Актриса Кейли Спейни может сыграть в фильме Elden Ring

Известный инсайдер Джефф Снейдер рассказал, что в фильме Elden Ring, который снимет Алекс Гарленд, может сняться звезда «Чужого: Ромул» и других фильмов Кейли Спейни.

Elden Ring — популярный ролевой экшен и наследник культовой серии Dark Souls. Экранизацией игры займётся культовый британский постановщик Алекс Гарленд, режиссёр «Падения империи» и «Аннигиляции». Он не просто поставит ленту, но и напишет для неё сценарий.

У фильму по Elden Ring пока нет даты выхода. Известно, что одна из главных ролей может достаться Киту Коннору, который уже снимался у Гарленда в фильме «Под огнём». Со Спейни Гарленд тоже работал — над лентой «Падение империи».