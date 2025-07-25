Начались съёмки сериала «Время Счастливых» про семью незадолго до развала СССР

Онлайн-кинотеатры Start и Okko объявили о старте съёмок драмеди «Время Счастливых». Дату выхода сериала пока не называют.

Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной квартире номер 13. Но наивные 1980-е сменяются голодными 1990-ми, и настроения в семье уже не назовёшь радужными. А потом приходит 2012 год, а вместе с новым временем наступают новые перемены.

Фото со съёмок

Фото: START / Okko

Фото: START / Okko

Фото: START / Okko

Фото: START / Okko

Фото: START / Okko

Режиссёром сериала выступает Илья Силаев, а в актёрском составе задействованы Тихон Жизневский, Ольга Лерман, Анна Завтур, Вадим Соснин, Сергей Новосад, Софья Аржаных, Евгений Харитонов и другие.