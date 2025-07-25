Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедия «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером вышла на Netflix

Комедия «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером вышла на Netflix
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня на Netflix состоялась премьера комедийного фильма «Счастливчик Гилмор 2», в котором к главной роли вернулся Адам Сэндлер. Ленту можно посмотреть с субтитрами на русском языке.

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал. В продолжении герой возвращается в гольф ради того, чтобы добыть средства для оплаты учёбы своей дочери.

Во второй части также сыграли Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Кристофер Макдональд («Реквием по мечте») и другие актёры.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android