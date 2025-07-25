Ремастер игры «Растения против зомби» выйдет 23 октября — инсайдер

Авторитетный инсайдер под ником billbil-kun раскрыл детали Plants vs. Zombies Replanted — переиздания культовых «Растений против зомби». Знаменитая игра получит полноценный ремастер, который выйдет уже 23 октября на ПК, современных консолях, а также на iOS и Android.

Replanted выступит обновлённой версией оригинальной игры 2009 года, которую доработают до современных стандартов — улучшат графику, поднимут разрешение и, возможно, добавят функции удобства из второй части серии. Полноценный анонс должен состояться до конца августа, где разработчики и поделятся всеми деталями.

Plants vs. Zombies — игра в жанре Tower Defence, в которой необходимо защищать свой дом от нашествия орд зомби с помощью различных видов растений. После успеха первой части авторы выпустили продолжение, а также спин-оффы: экшен от третьего лица Garden Warfare и коллекционную карточную игру Plants vs. Zombies Heroes.