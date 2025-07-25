«Фантастическая четвёрка» от Marvel собрала $ 23 млн на превью-показах — рекорд 2025 года

24 июня состоялась мировая премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой супергеройской картины, которая запустила шестую фазу киновселенной Marvel. Судя по всему, лента покажет отличные результаты в прокате.

Как сообщает издание Deadline, кинокомикс заработал $ 23 млн на превью-показах в США — это рекордный показатель в 2025 году. Например, «Громовержцы» запустились с $ 11,5 млн, а «Капитан Америка: Новый мир» с $ 12 млн. Это уже 12-й фильм Marvel, который заработал более $ 20 млн на стартовых показах.

Сейчас ленте предрекают старт в районе $ 115 млн только в США — на темпы сборов также должны повлиять положительные оценки от критиков и первых зрителей. Аналитики считают, что «Фантастическая четвёрка» может стать вторым голливудским фильмом, собравшим более $ 1 млрд в 2025 году, — после «Лило и Стича».