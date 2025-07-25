Крупное агентство витуберов VShojo закрывается из-за скандала

Генеральный директор крупного агентства витуберов VShojo Джастин Игнасио заявил, что оно закрывается. Причиной послужил громкий скандал, из-за которого компанию покинули все стримеры.

По словам Игнасио, решение закрыть VShojo было принято в том числе из-за того, что компания оказалась неспособной достичь необходимого уровня доходности.

Обращение Джастина Игнасио

Фото: VShojo

На этой неделе вокруг VShojo образовался скандал — агентство покинула его главная звезда Ironmouse, а причиной стала пропажа $ 500 тыс., собранных ей на благотворительность. После этого происшествия из компании ушли 12 из 13 создателей контента. Ушедшие жаловались на отсутствие своевременных выплат, что ещё раз говорит о том, что у агентства финансовые трудности.

Любопытно, что сам Джастин Игнасио признался, что потратил собранную сумму на реинвестирование, поскольку не знал об истинном предназначении этих $ 500 тыс.