Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел постер фильма «Дракула» Люка Бессона — премьера в России 11 сентября

Вышел постер фильма «Дракула» Люка Бессона — премьера в России 11 сентября
Комментарии

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила русскоязычный постер фильма «Дракула», который можно будет увидеть в кинотеатрах стран СНГ и в России. Готическая лента доберётся до отечественного проката 11 сентября.

Фото: «Атмосфера кино»

Картина расскажет историю графа Дракулы, который после смерти жены обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет, в XIX веке, он снова встречается с ней, когда она ещё совсем молодая девушка.

Главные роли в ленте исполнили Калеб Лэндри Джонс («Догмен»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви») и Матильда де Анджелис («Отыграть назад»). Режиссёром выступил Люк Бессон, французский постановщик «Леона», «Пятого элемента» и других знаменитых лент.

Материалы по теме
Видео
Вышел русский трейлер «Дракулы» Люка Бессона — премьера в России 11 сентября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android