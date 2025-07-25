«Один из лучших фильмов Marvel»: первые зрители хвалят «Фантастическую четвёрку»

24 июня состоялась мировая премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой супергеройской картины, которая запустила шестую фазу киновселенной Marvel. Лента добралась до большинства стран мира, и на агрегаторах появились первые отзывы зрителей.

Так, на Rotten Tomatoes новинку рекомендуют к просмотру 93% пользователей. Многие зрители отмечают, что в «Первых шагах» на удивление мало экшена, однако подобные сцены талантливо сняты и выглядят просто отлично. Аудитории также понравился актёрский состав ленты, захватывающий сюжет и задел под будущие эпичные события во «Мстителях: Судный день». Некоторых же не устроил неспешный темп ленты, а также упор в комедийность.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут первые зрители о фильме «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

Это, безусловно, один из лучших фильмов Marvel в истории, даже если технически она к нему имеет мало отношения.

Наконец мы получили отличный фильм по Фантастической четвёрке. Сюжет отличный, и актёрский состав просто эпичен. Лучше и быть не могло. Превосходный фильм Marvel.

Ух ты! Возвращение к прежней форме Marvel! Абсолютное кино!

Лучший фильм Marvel со времён «Нет пути домой». Абсолютно шикарные спецэффекты. Отличный кастинг и интересный сюжет.

Это лучший фильм про Фантастическую четверку уж точно. Но фильм больше похож на комедию, чем на привычный кинокомикс. И концовка какая-то сумбурная.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в России неофициально уже 31 июля.