Dying Light: The Beast отложили на месяц — до 19 сентября

Польская студия Techland объявила о переносе Dying Light: The Beast — новой игры в зомби-серии. Экшен должен был выйти 22 августа, однако теперь проект поступит в продажу 19 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Владельцы Dying Light 2 Ultimate Edition и сезонного пропуска второй части получат игру бесплатно — вместо ранее обещанного второго сюжетного дополнения.

В своём обращении к фанатам разработчики заявили, что приняли сложное решение о переносе, чтобы выполнить своё прежнее обещание — выпустить лучшую часть в серии. Авторы хотят создать не просто хорошую, но выдающуюся игру, которая сразу же будет качественным продуктом.

Нашей целью остаётся выпустить лучшую часть в серии Dying Light. И чтобы сдержать это обещание, мы приняли решение перенести дату выпуска Dying Light: The Beast до 19 сентября 2025 года для дополнительной полировки. Мы понимаем, что это разочаровывающие новости, но наш опыт показал, насколько важно первое впечатление. Дополнительные четыре недели мы потратим на полировку финальных деталей, которые превратят хорошую игру в отличную.

Изначально The Beast должна была стать дополнением для Dying Light 2, однако впоследствии аддон перерос в полноценную игру. Сюжетно поклонников ожидает продолжение оригинала, а в главной роли вновь окажется Кайл Крейн, протагонист первой части. Разработчики обещают 20 часов геймплея в полностью новой зоне.