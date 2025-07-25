Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Dying Light: The Beast отложили на месяц — до 19 сентября

Dying Light: The Beast отложили на месяц — до 19 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Польская студия Techland объявила о переносе Dying Light: The Beast — новой игры в зомби-серии. Экшен должен был выйти 22 августа, однако теперь проект поступит в продажу 19 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Владельцы Dying Light 2 Ultimate Edition и сезонного пропуска второй части получат игру бесплатно — вместо ранее обещанного второго сюжетного дополнения.

В своём обращении к фанатам разработчики заявили, что приняли сложное решение о переносе, чтобы выполнить своё прежнее обещание — выпустить лучшую часть в серии. Авторы хотят создать не просто хорошую, но выдающуюся игру, которая сразу же будет качественным продуктом.

Нашей целью остаётся выпустить лучшую часть в серии Dying Light. И чтобы сдержать это обещание, мы приняли решение перенести дату выпуска Dying Light: The Beast до 19 сентября 2025 года для дополнительной полировки. Мы понимаем, что это разочаровывающие новости, но наш опыт показал, насколько важно первое впечатление. Дополнительные четыре недели мы потратим на полировку финальных деталей, которые превратят хорошую игру в отличную.

Изначально The Beast должна была стать дополнением для Dying Light 2, однако впоследствии аддон перерос в полноценную игру. Сюжетно поклонников ожидает продолжение оригинала, а в главной роли вновь окажется Кайл Крейн, протагонист первой части. Разработчики обещают 20 часов геймплея в полностью новой зоне.

Материалы по теме
Видео
Вышел большой геймплейный трейлер Dying Light: The Beast — релиз 22 августа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android