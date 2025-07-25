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Вышел трейлер драмы «Семь дней Петра Семёныча» с Фёдором Добронравовым — релиз 21 августа

Вышел трейлер драмы «Семь дней Петра Семёныча» с Фёдором Добронравовым — релиз 21 августа
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Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Семь дней Петра Семёныча». Трагикомедия выйдет в российский прокат уже 21 августа.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Фильм расскажет о семи днях из жизни 70-летнего Петра Семёныча, который узнает о неизлечимой болезни. Диагноз ещё не подтверждён, и у героя есть время осознать новую реальность, примириться с самим собой и родными, а также отыскать новые смыслы и изменить свою жизнь к лучшему.

Главную роль в проекте сыграл Фёдор Добронравов («Чебурашка»), а режиссёром выступил Тигран Кеосаян («Бессмертные»).

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