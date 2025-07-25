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Вышел трейлер фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова — премьера 30 июля

Вышел трейлер фантастики «Война миров» от Тимура Бекмамбетова — премьера 30 июля
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Студия Universal Pictures представила трейлер новой экранизации «Войны миров». Премьера ленты состоится 30 июля на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале WAR OF THE WORLDS. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет картины основан на классическом романе Герберта Уэллса 1898 года. В новом фильме события оригинального произведения развернутся в наши дни. На Землю вторгаются враждебные инопланетяне, которые атакуют население с помощью огромных роботов с щупальцами. Героям предстоит пережить нападение и разобраться с захватчиками.

Главную роль в фильме исполнил популярный музыкант и актёр Айс Кьюб («Голос улиц»). В ленте также снялись Ева Лонгория («Джон Уик»), Майкл О'Нил («Далласский клуб покупателей») и Оливия ДеЛаурентис («Спасите Грейс»). Спродюсировал картину российский режиссёр Тимур Бекмамбетов («Особо опасен»). Снял новую «Войну миров» Рич Ли — один из авторов сериалов «Общество» и «Области тьмы».

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