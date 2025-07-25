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Вышел трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном — премьера 21 ноября

Вышел трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эдгертоном — премьера 21 ноября
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Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер фильма «Сны поездов». Премьера картины состоялась на кинофестивале «Сандэнс-2025», а в онлайне драма выйдет 21 ноября.

Фильм представляет из себя экранизацию одноимённого романа Дениса Джонсона. Сюжет повествует о жизни Роберта Греньера — он работает лесорубом и железнодорожником в Америке начала ХХ века. Герою предстоит пережить перемены, которые происходят в его стране.

Главную роль в картине исполнил Джоэл Эдгертон («Воин»). В фильме также снялись Клифтон Коллинз-мл. («Охотники за разумом»), Фелисити Джонс («Изгой-один: Звёздные войны. Истории») и Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»). Режиссёром выступил Клинт Бентли — сценарист фильма «Синг-Синг».

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