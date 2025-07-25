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«В этом и есть парадокс успеха»: глава Microsoft — о масштабном увольнении сотрудников

«В этом и есть парадокс успеха»: глава Microsoft — о масштабном увольнении сотрудников
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Глава компании Microsoft Сатья Наделла выпустил сообщение для своих сотрудников. В нём он рассказал, почему увольнение огромного количества людей неизбежно, несмотря на успешность бизнеса.

Наделла написал, что во всем объективным показателям Microsoft процветает. Однако компании приходится сталкиваться с сокращением сотрудников. Гендиректор считает, что «в этом и есть парадокс успеха» и «прогресс нелинеен». Он также отметил, что изменения в работе компании открывают для неё возможность совершенствоваться и оказывать ещё большее влияние на аудиторию.

По всем объективным показателям Microsoft процветает: наши рыночные показатели, стратегическое позиционирование и рост указывают на устойчивые и позитивные тенденции. И всё же мы сталкиваемся с сокращениями. В этом и есть парадокс успеха. Прогресс нелинеен. Он динамичен, порою противоречив и всегда требователен. Но это также возможность для нас — создавать, лидировать и оказывать влияние больше, чем когда-либо. Принятие подобных решений может показаться сложным, но трансформация всегда такова. Команды реорганизуются. Расширяются масштабы. Новые возможности появляются повсюду.

Обращение связано с недавними сокращениями, когда Microsoft уволила более 9000 человек. Ранее глава Microsoft Gaming Фил Спенсер сообщил, что людей уволили, чтобы «повысить гибкость и эффективность компании».

О масштабном сокращении в Microsoft
Microsoft уволит более 9 тысяч сотрудников — это 4% от всего штата
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