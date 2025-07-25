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Актёр Мэттью Лиллард раскрыл первые детали «Пяти ночей с Фредди 3»

Актёр Мэттью Лиллард раскрыл первые детали «Пяти ночей с Фредди 3»
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На фестивале Comic-Con в Сан-Диего выступил звезда серии фильмов «Пять ночей с Фредди» Мэттью Лиллард. Он раскрыл подробности третьей части хоррора про злобных аниматроников.

По словам актёра, триквел запустят в производство, если вторая часть станет кассовым хитом. Он отметил, что в продолжении его персонаж должен убить главного героя фильмов Майка Шмидта, которого сыграл Джош Хатчерсон («Голодные игры»). Не исключено, что актёр просто пошутил в стиле злодея из хоррор-серии.

Если вторая часть станет кассовым хитом, то мы снимем третий фильм. А если мы снимем третий фильм, то в нём я убью Майка Шмидта — это будет настоящая магия кинематографа.

Первая часть «Пяти ночей с Фредди» вышла осенью 2023 года и при бюджете в $ 20 млн собрала внушительную кассу в размере $ 290 млн. Сиквел выйдет в прокат 5 декабря. Вторая часть продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера.

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