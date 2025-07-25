Сценарист «Человека из стали» высоко оценил нового «Супермена»

Издание CinemaBlend взяло интервью у сценариста «Человека из стали» Дэвида С. Гойера. Он рассказал о своих впечатлениях от фильма «Супермен» Джеймса Ганна.

По словам сценариста, ему очень понравилась новая супергеройская картина. Он считает, что каждое поколение должно получать своего Супермена. «Человека из стали» Гойер назвал более мрачной и приземлённой версией знаменитого супергероя, но сейчас людям нужен другой образ.

Мне очень понравился «Супермен». Люди всегда думают, что раз я написал сценарий для «Тёмного рыцаря», то мне не понравился «Бэтмен» 2022 года, однако мне он очень понравился. То же самое с «Суперменом». Каждое поколение получает своего Супермена. С «Человеком из стали» было другое ощущение: очевидно, этот фильм был гораздо более мрачной и приземлённой версией персонажа. Но сейчас мы находимся в совершенно другом положении, и мне очень понравился новый слоган: «Доброта — это панк-рок».

«Человек из стали» режиссёра Зака Снайдера вышел в 2013 году и стал началом киновселенной DC. Картину неоднозначно приняли критики, однако зрителям она понравилась больше: на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 57% обозревателей и 75% зрителей. Новый «Супермен» Джеймса Ганна также оказался первым фильмом обновлённой киновселенной DC. При этом его приняли гораздо теплее: 83% свежести от критиков и 92% – от зрителей.