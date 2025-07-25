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«Фантастическая четвёрка» вошла в пятёрку лучших фильмов Marvel по версии зрителей

«Фантастическая четвёрка» вошла в пятёрку лучших фильмов Marvel по версии зрителей
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«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» стала одним из лучших фильмов киновселенной Marvel на агрегаторе Rotten Tomatoes. Картина заняла пятое место по рейтингу зрителей — сейчас она имеет 92% cвежести.

На первой строчке расположился фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» — его рекомендуют к просмотру 98% зрителей. Второе место занял «Человек-паук: Нет пути домой» с 97% свежести. Топ-3 замыкают сразу три фильма с одинаковой оценкой: «Стражи Галактики», «Дэдпул и Росомаха» и «Стражи Галактики. Часть 3» — все они получили рейтинг 94%. За ними следуют «Громовержцы» — 93%.

Рейтинг фильмов Marvel по оценкам зрителей на Rotten Tomatoes

  • «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021) — 98%
  • «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — 97%
  • «Стражи Галактики» (2014) — 94%
  • «Дэдпул и Росомаха» (2024) — 94%
  • «Стражи Галактики. Часть 3» (2023) — 94%
  • «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» (2025) — 92%
  • «Мстители: Война бесконечности» (2018) — 92%
  • «Первый мститель: Другая война» (2014) — 92%
  • «Железный человек» (2008) — 91%
  • «Мстители» (2012) — 91%

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кинотеатрах 24 июля. Сюжет ленты рассказывает о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей и появится в будущих картинах киновселенной.

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