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Вышел трейлер мультфильма про Бэтмена-ацтека от НВО

Вышел трейлер мультфильма про Бэтмена-ацтека от НВО
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Компания Warner Bros. представила трейлер мультфильма Aztec Batman: Clash of Empires («Ацтекский Бэтмен: Столкновение Империй»). Премьера картины состоится 18 сентября на стриминговом сервисе HBO Max.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Мультфильм представляет альтернативную реальность, где Бэтмен — герой ацтекской цивилизации. Сюжет повествует о ребёнке, отца которого убили испанские конкистадоры — их главой выступает Эрнан Кортес, он же Двуликий. Повзрослевший главный герой решает отомстить убийце и проходит обучение в храме Цинакана, бога летучих мышей.

Режиссёром картины выступил Хуан Хосе Меса-Леон — один из авторов некоторых эпизодов «Рика и Морти» и «Харли Квинн». Создатели мультфильма уже не первый раз экспериментируют с разными версиями Бэтмена: в 2018 году вышла лента «Бэтмен-ниндзя» про известного супергероя в японском сеттинге. Зрители неоднозначно оценили фильм — на агрегаторе IMDB он получил оценку 5,6/10. В 2025 году вышло продолжение мультфильма под названием «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза». Картину встретили получше — оценка составила 6,2/10.

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