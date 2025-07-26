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Siberian сравнил Counter-Strike с футболом: эмоции на высшем уровне

Siberian сравнил Counter-Strike с футболом: эмоции на высшем уровне
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Киберспортивный комментатор Дмитрий Siberian Коцарев в беседе с «Чемпионатом» провёл параллели между Counter-Strike 2 и футболом, отметив сходства в эмоциональной составляющей:

Футбол — очень контактный и страстный вид спорта. Когда на поле эмоции кипят — будь то прыжок Кантона в трибуны или жёсткий стык на финале ЧМ — это цепляет. В CS2 мы тоже видим яркие всплески: вспоминаются крики Сеня, жесты broky, разбитый стол от NiKo. Это та же спортивная злость.

Коцарев подчеркнул, что именно такие моменты делают и футбол, и киберспорт настоящими шоу:

Сравнение абсолютно уместно — страсти, характер, давление, ответственность. Это не просто игра. Это история, эмоции, нервы. За это и любим.
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