Появился первый тизер седьмого сезона «Голяка»

Телеканал Sky представил первый тизер седьмого сезона сериала «Голяк». Дата выхода знаменитого шоу пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky.

Сюжет сериала повествует о мелком воришке Винни и его друзьях, которые живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Всё меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету.

Главные роли в шоу сыграли Джозеф Гилган («Отбросы»), Том Хэнсон («Нарушители») и Аарон Хеффернан («Атланта»). Шоураннером выступил Дэнни Броклхерст — один из создателей популярного сериала «Бесстыжие». Первый сезон «Голяка» вышел в 2019 году и был тепло встречен зрителями. Сейчас на агрегаторе IMDB сериал имеет оценку 8,4/10. За это время вышло шесть сезонов, а седьмой станет финальным для всего шоу.