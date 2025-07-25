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Появился первый тизер седьмого сезона «Голяка»

Появился первый тизер седьмого сезона «Голяка»
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Телеканал Sky представил первый тизер седьмого сезона сериала «Голяк». Дата выхода знаменитого шоу пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky.

Сюжет сериала повествует о мелком воришке Винни и его друзьях, которые живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Всё меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету.

Главные роли в шоу сыграли Джозеф Гилган («Отбросы»), Том Хэнсон («Нарушители») и Аарон Хеффернан («Атланта»). Шоураннером выступил Дэнни Броклхерст — один из создателей популярного сериала «Бесстыжие». Первый сезон «Голяка» вышел в 2019 году и был тепло встречен зрителями. Сейчас на агрегаторе IMDB сериал имеет оценку 8,4/10. За это время вышло шесть сезонов, а седьмой станет финальным для всего шоу.

О возвращении другого знаменитого сериала:
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