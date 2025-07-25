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По игре Wolfenstein снимут сериал от продюсеров «Фоллаута»

По игре Wolfenstein снимут сериал от продюсеров «Фоллаута»
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Издание Variety сообщило, что началась разработка сериала по видеоигровой серии Wolfenstein. Телевизионную адаптацию создаёт компания Amazon.

Подробности о сюжете шоу пока неизвестны. Созданием проекта займётся продюсерская студия Kilter Films — именно она выступала создателем популярного сериала «Фоллаут» 2024 года.

Первая игра знаменитой серии под названием Castle Wolfenstein вышла в 1981 году. Главный герой шутеров — Уильям «Би-Джей» Бласковиц, за которого игроки должны сражаться с нацистами в разных временных линиях. За всё время пор по франшизе выпустили 14 видеоигровых проектов, из которых четыре последние части создала студия MachineGames. Не исключено, что экранизация возьмёт за основу сюжета именно актуальные игры.

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