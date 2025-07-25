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«Я бы немедленно снял продолжение»: автор сериала «Песочный человек» — о третьем сезоне

«Я бы немедленно снял продолжение»: автор сериала «Песочный человек» — о третьем сезоне
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Издание Variety взяло интервью у шоураннера сериала «Песочный человек» Аллана Хайнберга. Он рассказал о желании снять продолжение шоу.

По словам автора, мир, созданный Нилом Гейманом, полон разнообразия — по нему можно выпускать множество разных проектов. Хайнберг отметил, что если бы Netflix попросил его снять продолжение, то он немедленно приступил бы к созданию новых сезонов.

Если бы завтра Netflix вернулcя и сказал: «Давай сделаем третий сезон», я бы немедленно его снял. Я бы снимал этот сериал столько, сколько мне позволят. По этому шоу можно делать всё что угодно — смешные проекты, романтичные и страшные. Именно такую площадку Нил Гейман и создал, чтобы рассказывать самые разные истории. Для меня «Песочный человек» был творческой мечтой, и мне очень грустно от того, что он исчезает. Я не могу представить себе ничего другого с таким же размахом, как этот сериал: воображаемые миры и разные временные периоды. Этот сериал стал для меня уроком во всех отношениях. Я не могу поверить, что Netflix позволил нам снять что-то подобное.

Второй сезон «Песочного человека» полностью вышел 24 июля. Специальный эпизод про персонажа Смерть выйдет 31 июля и станет финальным для шоу. Ранее шоураннер сериала заявлял, что решение об окончании сериала было принято задолго до появления скандала, в котором участвовал автор оригинальных комиксов Нил Гейман.

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