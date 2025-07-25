Появились постеры второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой — премьера 21 августа

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Студия Warner Bros. опубликовала новые постеры второго сезона сериала «Миротворец». Премьера продолжения состоится 21 августа. Всего во втором сезоне будет восемь серий.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Комедийный сериал рассказывает про патриотичного антигероя, убивающего всех на своём пути ради справедливости. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. События второго сезона развернутся уже после сюжета «Супермена».

Главную роль в сериале сыграл Джон Сина («Главы государств»). В шоу также снялись Даниэль Брукс («Minecraft в кино»), Фредди Строма («Гарри Поттер и Принц-полукровка») и Роберт Патрик («Терминатор 2: Судный день»). Шоураннером выступил Джеймс Ганн — автор нового «Супермена» и глава киновселенной DC.