Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились постеры второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой — премьера 21 августа

Появились постеры второго сезона «Миротворца» с Джоном Синой — премьера 21 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Warner Bros. опубликовала новые постеры второго сезона сериала «Миротворец». Премьера продолжения состоится 21 августа. Всего во втором сезоне будет восемь серий.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Комедийный сериал рассказывает про патриотичного антигероя, убивающего всех на своём пути ради справедливости. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле. События второго сезона развернутся уже после сюжета «Супермена».

Главную роль в сериале сыграл Джон Сина («Главы государств»). В шоу также снялись Даниэль Брукс («Minecraft в кино»), Фредди Строма («Гарри Поттер и Принц-полукровка») и Роберт Патрик («Терминатор 2: Судный день»). Шоураннером выступил Джеймс Ганн — автор нового «Супермена» и глава киновселенной DC.

Какой получилась другая комедия с Джоном Синой:
Джон Сина и Идрис Эльба бьют белорусских гопников. Обзор фильма «Главы государств»
Джон Сина и Идрис Эльба бьют белорусских гопников. Обзор фильма «Главы государств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android