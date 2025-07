«Я стал лучше как актёр»: Трой Бейкер — об озвучке в The Last of Us

На мероприятии GalaxyCon New Orleans 2025 выступил известный актёр озвучки Трой Бейкер. Он рассказал о своей работе над игрой The Last of Us.

По словам артиста, до озвучивания главного героя Джоэла он чувствовал себя неуверенно во время исполнения других ролей. Игра от Naughty Dog стала для него настоящим вызовом, который изменил его жизнь. Бейкер также рассказал, что в первые дни работы общался с Эшли Джонсон, которая исполняла роль Элли — он говорил ей, что от них зависит успех игры.

Бывало ли у вас так, что вы приходите куда-то и думаете: «Я совершенно к этому не готов»? И это не синдром самозванца, это факт. Вы не готовы сделать то, что собираетесь сделать. Для меня это было в The Last of Us. Но именно эта игра сделала меня лучше как актёра. Она научила меня перестать пытаться убедить людей в том, что я умею играть, и просто осознать, что сам Джоэл понятия не имеет, что он в игре. Когда мы только начали работу над игрой, я обратился к Эшли Джонсон и сказал: «Ты понимаешь, что, если эта игра окажется отстойной, это будет наша вина?». Однако этого не случилось.

Первая часть The Last of Us от разработчиков Naughty Dog вышла в 2013 году и была с восторгом принята критиками. Многие называют её одной из самых величайших игр в истории, а на агрегаторе Metacritick она получила 95 баллов из 100. Вторая часть вышла в 2020 году и вызвала более противоречивые мнения на свой счёт.