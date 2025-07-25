Siberian: на матчах чемпионата России по CS2 больше хаоса — и это круто

Комментатор Дмитрий Siberian Коцарев в беседе с «Чемпионатом» высказался о различиях между матчами на чемпионате России по CS2 и международными турнирами:

Когда смотришь игры Team Spirit, FaZe или Vitality — ты знаешь, что будет: раскидка, люрк, чёткий план. Всё по тир-1 шаблону. А вот на наших чемпионатах — хаос. И это реально круто. Где-то кто-то забыл раунд, кто-то нервничает, граната не туда… Но именно это рождает настоящую драму.

По его словам, подобная «непредсказуемость» добавляет зрелищности, которой иногда не хватает на крупных турнирах. Полное интервью Сибериана «Чемпионату» можно прочесть по ссылке ниже.