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Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлили на четвёртый сезон — он станет финальным

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлили на четвёртый сезон — он станет финальным
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Телеканал AMC поделился подробностями четвёртого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Производство восьми эпизодов начнётся уже до конца июля в Испании, он станет последним для всего шоу.

Как рассказал исполнитель главной роли Норман Ридус, четвёртый сезон станет не просто завершением сериала, но «праздником для авторов и фанатов». При этом актёр также намекнул, что история Дэрила Диксона на этом не завершится, и зрители ещё увидят героя на экране.

Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует уже 7 сентября. В нём Кэрол и Дэрил впервые оказываются в Испании, которая пострадала от зомби-апокалипсиса ещё серьёзнее, чем Франция.

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