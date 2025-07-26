Serral выиграл турнир по StarCraft 2 на Кубке мира по киберспорту

27-летний зерг Йоона Serral Сотала стал чемпионом Esports World Cup 2025 по StarCraft II. Он заберёт домой трофей и главный денежный приз в размере $ 200 тыс.

В финале финский киберспортсмен уверенно победил корейского протосса Кима Classic Дон Ву, выступающего за Virtus.pro, — серия завершилась со счётом 5:2 по картам. Классик получит за EWC призовые в размере $ 100 тыс.

В матче за третье место Cure разгромил Solar со счётом 4:0, завоевав хотя бы бронзу для игроков-терранов. Чемпион прошлого года Clem вылетел в четвертьфинале, как и другой представитель Европы, Reynor. Сразу пять мест в топ-8 заняли игроки из Южной Кореи.