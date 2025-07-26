Perfecto — о вылете Virtus.pro с IEM Cologne 2025: с такой игрой нам не место в Кёльне

Virtus.pro завершила своё выступление на IEM Cologne 2025 по Counter-Strike 2, вылетев ещё на стадии Play-In. Российский коллектив уступил датчанам из Heroic со счётом 0:2 по картам — 8:13 на Overpass и 10:13 на Mirage.

После матча один из лидеров состава VP, Илья Perfecto Залуцкий, коротко и резко высказался о выступлении команды в своём телеграм-канале:

С такой игрой нам не место на Кёльне. Извините, кто болел.

Напомним, IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Германии и считается одним из самых престижных турниров сезона по CS2. Состав VP приехал в Кёльн с обновлённым ростером, однако старт оказался неудачным — против Heroic команда не смогла показать стабильной обороны.