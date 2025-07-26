Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

m0NESY опроверг запрет психолога Falcons играть FACEIT по ночам

m0NESY опроверг запрет психолога Falcons играть FACEIT по ночам
Комментарии

Снайпер команды Илья m0NESY Осипов прокомментировал обвинения со стороны Бориса magixx Воробьёва, заявившего, что клубный психолог Falcons якобы ограничивает игроков и, в частности, запрещал Осипову играть на FACEIT по ночам.

m0NESY отреагировал на высказывания Воробьёва, разместив короткое заявление в своём телеграм-канале:

Никто ничего нам не запрещает, что за бредовые вещи говорят люди. Ларс — один из лучших психологов, и от него только положительные эмоции.

Тем самым он полностью опроверг слова magixx и выразил поддержку специалисту, работающему с командой. Судя по тону сообщения, Илья был не только удивлён, но и возмущён тем, как искажается информация о внутренней работе коллектива.

Siberian про Фальконов и Медведей!
Дмитрий Siberian Коцарев — про связь футбола с CS2 и проблемы Virtus.pro
Эксклюзив
Дмитрий Siberian Коцарев — про связь футбола с CS2 и проблемы Virtus.pro
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android