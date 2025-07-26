m0NESY опроверг запрет психолога Falcons играть FACEIT по ночам

Снайпер команды Илья m0NESY Осипов прокомментировал обвинения со стороны Бориса magixx Воробьёва, заявившего, что клубный психолог Falcons якобы ограничивает игроков и, в частности, запрещал Осипову играть на FACEIT по ночам.

m0NESY отреагировал на высказывания Воробьёва, разместив короткое заявление в своём телеграм-канале:

Никто ничего нам не запрещает, что за бредовые вещи говорят люди. Ларс — один из лучших психологов, и от него только положительные эмоции.

Тем самым он полностью опроверг слова magixx и выразил поддержку специалисту, работающему с командой. Судя по тону сообщения, Илья был не только удивлён, но и возмущён тем, как искажается информация о внутренней работе коллектива.