N0rb3r7 — о Virtus.pro после вылета с IEM Cologne 2025: слишком тяжко мужикам пока

Virtus.pro по Counter-Strike 2 продолжает искать свою игру с обновлённым составом, но пока безуспешно. После неудачного выступления на IEM Cologne 2025 за команду заступился бывший игрок VP и профессиональный киберспортсмен Давид n0rb3r7 Даниелян.

В своём телеграм-канале он охарактеризовал текущее состояние коллектива:

Прям слишком тяжко мужикам пока.

Virtus.pro действительно переживает непростые времена. После обновления состава команда пока не может найти стабильность. На первом турнире в новом составе — FISSURE PLAYGROUND 1 — «медведи» заняли лишь 13–16-е место, вылетев без единой победы.

На IEM Cologne 2025 ситуация немного улучшилась: в стадии Play-In Virtus.pro одолела TYLOO, но затем потерпела два поражения подряд — от GamerLegion и Heroic. Особенно болезненным стал матч с Heroic, где VP уступила со счётом 0:2 (8:13 на Overpass, 10:13 на Mirage) и вылетела из турнира, заняв 17–20-е место.