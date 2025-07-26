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IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 4. Стрим B
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Jerry — о Virtus.pro по CS 2 после серии с Heroic: во время приёмки происходили чудеса

Jerry — о Virtus.pro по CS 2 после серии с Heroic: во время приёмки происходили чудеса
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Cтример и аналитик по CS2 Андрей Jerry Мехряков прокомментировал игру Virtus.pro в поединке против Heroic на IEM Cologne 2025. В своём телеграм-канале он поделился мнением о выступлении команды Дениса electroNic Шарипова и эмоционально отреагировал на причины поражения:

Я уже не могу разбирать VP… Овер у них был с точки зрения макро прекрасный, тем не менее во время приёмки приходили чудеса… Грусть.

Несмотря на сильный старт и грамотное макро на Overpass, Virtus.pro не смогла реализовать преимущество и допустила слишком много ошибок в ключевых моментах — особенно при защите точек. В итоге Heroic уверенно оформила победу на первой карте со счётом 13:8, а затем добила соперника на Mirage — 13:10.

Матч стал финальной точкой для VP на IEM Cologne 2025 — команда завершила турнир на 17–20-м месте и заработала $ 4,5 тыс. Напомним, что Virtus.pro начала своё выступление с победы над TYLOO, но затем дважды уступила — сначала GamerLegion, затем Heroic.

Если вы не видели итоги второго дня IEM Colonge 2025
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