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Zont1x — о системе турниров по CS 2: текущий график минусовый для игроков и зрителей

Киберспортсмен Team Spirit Мирослав zont1x Плахотя высказался о перегруженном календаре профессиональной сцены CS 2. В подкасте на YouTube-канале организации он поддержал тезисы Юстинаса jL Лекавичуса, ранее пожаловавшегося на эмоциональное выгорание после плотного графика турниров.

По мнению zont1x, подобные случаи — не исключение, а закономерный результат переизбытка чемпионатов.

«Думаю, такое будет происходить чаще из-за увеличения количества турниров», — отметил он.

Он также прокомментировал слова jL о выгорании.

Это не первый раз, когда он говорит что-то подобное. Это было примерно через несколько месяцев после того, как NAVI выиграли мэйджор. Есть у него какие-то склонности, скажем так, к самовыгоранию. Возможно, недостаточно оптимизирует то, как проводит своё время вне тренировок.

Zont1x признал, что нынешний формат сезона несёт проблемы не только для игроков, но и для зрителей.

Текущий график минусовый как для игроков, так и для зрителей. Потому что когда ты, допустим, зритель и у тебя турниров много, один конкретный турнир или матч имеет меньше значения.

По его словам, частые соревнования снижают общий интерес к ивентам, влияют на зрительские цифры и обесценивают каждый конкретный матч.

Мне кажется, их должно быть просто чуть меньше. Не сильно меньше, потому что, по-моему, не должно быть больших перерывов, но не в таком количестве.

Напомним, за первую половину 2025 года на сцене CS2 уже прошло 11 крупных международных LAN-турниров, не считая квалификаций. Игрокам приходится постоянно путешествовать между континентами — от США и Европы до Казахстана и Австралии, не успевая восстанавливаться или проводить полноценные тренировки.

Вопрос об оптимизации соревновательного графика всё чаще поднимается самими профессионалами. Возможно, в ближайшее время и организаторы турниров, и команды начнут искать новые модели сезонного планирования.