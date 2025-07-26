NiKo — о новичке Falcons по CS2: я думаю, что он справится, несмотря ни на что

Игрок Team Falcons Никола NiKo Ковач поделился мнением о новом тиммейте kyousuke накануне его дебюта на IEM Cologne 2025.

В интервью для официального YouTube-канала ESL сербский рифлер тепло высказался о молодом игроке и подчеркнул, что верит в его потенциал:

Этот парень сумасшедший. Он действительно хорош. Я не хочу оказывать на него слишком большое давление. Я думаю, что он справится, несмотря ни на что, но он очень хорош, и я рад, что он в нашей команде.

Для kyousuke турнир в Кёльне станет первым крупным выступлением в составе Falcons. Официально его трансфер был подтверждён 23 июня — он заменил опытного Эмиля Magisk Рейфа, которого перевели в запас. Сообщалось, что Falcons выкупили контракт Лукина за значительную сумму, но, по словам владельца организации, она была «заметно ниже $ 2 млн».