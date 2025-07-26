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Зрители оценили «Фантастическую четвёрку» на уровне «Громовержцев» и «Супермена»

Зрители оценили «Фантастическую четвёрку» на уровне «Громовержцев» и «Супермена»
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24 июля состоялась премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой картины киновселенной Marvel. Спустя два дня компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм получил оценку А-. Точно так же зрители оценили предыдущие супергеройские картины этого лета — «Супермена» и «Громовержцев». При этом рейтинг новой ленты гораздо выше предыдущих фильмов про Фантастическую четвёрку. Так, картина 2005 года получила оценку B, как и продолжение с подзаголовком «Вторжение Серебряного сёрфера». Провальная «Фантастическая четвёрка» 2015 года была оценена хуже всех, на С-.

Фото: CinemaScore

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей и появится в будущих картинах киновселенной. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

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