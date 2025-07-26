Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Групповой этап. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Арнольд Шварценеггер вернётся во вселенную «Хищника»

Арнольд Шварценеггер вернётся во вселенную «Хищника»
Аудио-версия:
Комментарии

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего выступил режиссёр мультфильма «Хищник: Убийца убийц» Дэн Трахтенберг. Он рассказал о сцене, которая не вошла в финальный вариант анимационной картины.

Речь идёт об эпизоде, который должен был демонстрироваться после титров ленты. В нём показаны камеры с пленными инопланетных охотников. Среди них зрители могли увидеть персонажей из оригинальных фильмов франшизы: лейтенанта Майка Харригана, которого играл Дэнни Гловер, и Датча, сыгранного Арнольдом Шварценеггером.

К сожалению, некоторые фрагменты «Убийцы убийц» остались в монтажной, но недавно нам удалось их вернуть. Я также позавтракал с Арнольдом Шварценеггером. Мы много говорили о том, что могли бы сделать вместе, и он был очень любезен, одобрив своё камео. Теперь мы можем продолжать обдумывать то, что уготовано для этого парня.

Трахтенберг также объявил, что новые кадры появятся в финальной версии мультфильма на стриминговом сервисе Hulu. Сам Шварценеггер, вероятно, ещё вернётся в следующих фильмах про Хищника.

Мультфильм «Хищник: Убийца убийц» вышел 6 июня и был принят с восторгом. На агрегаторе Rotten Tomatoes картину рекомендуют к просмотру 95% критиков и 88% зрителей. Автором мультфильма выступил режиссёр Дэн Трахтенберг — он уже снял картину по вселенной «Хищника» под названием «Добыча», а также поставил новую ленту «Хищник: Планета смерти», которая выйдет в кино 5 ноября.

Трейлер нового фильма по вселенной Хищника
Видео
Вышел первый трейлер фильма «Хищник: Пустоши» с Эль Фаннинг — премьера 7 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android