Арнольд Шварценеггер вернётся во вселенную «Хищника»

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего выступил режиссёр мультфильма «Хищник: Убийца убийц» Дэн Трахтенберг. Он рассказал о сцене, которая не вошла в финальный вариант анимационной картины.

Речь идёт об эпизоде, который должен был демонстрироваться после титров ленты. В нём показаны камеры с пленными инопланетных охотников. Среди них зрители могли увидеть персонажей из оригинальных фильмов франшизы: лейтенанта Майка Харригана, которого играл Дэнни Гловер, и Датча, сыгранного Арнольдом Шварценеггером.

К сожалению, некоторые фрагменты «Убийцы убийц» остались в монтажной, но недавно нам удалось их вернуть. Я также позавтракал с Арнольдом Шварценеггером. Мы много говорили о том, что могли бы сделать вместе, и он был очень любезен, одобрив своё камео. Теперь мы можем продолжать обдумывать то, что уготовано для этого парня.

Трахтенберг также объявил, что новые кадры появятся в финальной версии мультфильма на стриминговом сервисе Hulu. Сам Шварценеггер, вероятно, ещё вернётся в следующих фильмах про Хищника.

Мультфильм «Хищник: Убийца убийц» вышел 6 июня и был принят с восторгом. На агрегаторе Rotten Tomatoes картину рекомендуют к просмотру 95% критиков и 88% зрителей. Автором мультфильма выступил режиссёр Дэн Трахтенберг — он уже снял картину по вселенной «Хищника» под названием «Добыча», а также поставил новую ленту «Хищник: Планета смерти», которая выйдет в кино 5 ноября.