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Вышел новый трейлер фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу — премьера 12 сентября

Вышел новый трейлер фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу — премьера 12 сентября
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Студия Lionsgate выпустила новый трейлер фильма «Долгая прогулка». Премьера экранизации романа Стивена Кинга состоится 12 сентября, в том числе и в России.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет оригинального произведения 1979 года повествует об Америке недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Победитель получает огромную сумму, а проигравшие — смерть.

Режиссёром ленты выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». В главных ролях сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны: Новая надежда»), Гарретт Вэрэйнг («Манифест») и Джуди Грир («Чего хотят женщины»).

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